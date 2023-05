Condividi subito la notizia

Nei giorni scorsi, il Presidente Provinciale della Confesercenti Brindisi, Michele Piccirillo, ha

incontrato, in due giornate diverse, i due candidati sindaci del Comune di Ostuni, Antonella Palmisano

e Angelo Pomes, per discutere delle questioni riguardanti il territorio e le imprese locali, in vista delle

elezioni amministrative dei prossimi 14 e 15 maggio.

Durante i due incontri, a cui hanno partecipato anche alcuni associati, Piccirillo ha avuto modo

di esprimere la propria opinione sui temi più importanti per il mondo delle imprese, nell’ottica della

partecipazione dell’associazionismo e delle varie rappresentanze economiche del tessuto cittadino alle

progettualità che la nuova amministrazione comunale vorrà intraprendere, auspicando quindi un

maggior coinvolgimento nelle scelte future, partendo dal commercio e turismo per abbracciare anche

altri settori dell’economia cittadina. I due candidati a sindaco della Città Bianca hanno mostrato grande

interesse e attenzione alle istanze dei rappresentanti delle categorie e delle imprese locali, dimostrando

di essere consapevoli dell’importanza del tessuto imprenditoriale per la crescita e lo sviluppo del

territorio.

Il presidente provinciale della Confesercenti ha espresso la propria soddisfazione per l’incontro

e ha ringraziato i candidati sindaci per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione riservata alle

esigenze delle imprese locali.

La Confesercenti continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione politica nel

Comune di Ostuni, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le esigenze delle imprese locali e di

contribuire allo sviluppo del territorio.

Brindisi, 2 maggio 2023

Con cortese richiesta di pubblicazione

Presidente Confesercenti Brindisi

Michele Piccirillo

Hits: 2