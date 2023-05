Condividi subito la notizia

Via libera in commissione Ambiente e Trasporti della Camera, ad un emendamento, a prima firma del capogruppo di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia , che stabilisce che, per le procedure espropriative relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l’autorità espropriante costituisca “uno spazio internet ad accesso riservato, denominato ‘cassetto virtuale’, finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l’accesso agli atti”. E’ previsto inoltre un altro spazio internet a libero accesso, spiega a Mattia , “denominato fascicolo virtuale, finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette”. Nel fascicolo virtuale verranno pubblicate, tra l’altro, l’identificazione dei soggetti attivi dell’espropriazione, i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità; il piano particellare di esproprio; una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione; le comunicazioni di avvio del procedimento; i decreti di accesso, occupazione, esproprio; le ordinanze di pagamento e di deposito.

