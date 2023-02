Condividi subito la notizia

La vittoria contro il Levante Nuova Cestistica Barletta sa di amaro per la Ondatel Virtus Matera, a causa dell’infortunio alla sua ala/centro Benas Bagdonavicius. Niente di preoccupante fortunatamente ma la distorsione alla caviglia destra lo fermerà per un periodo che oscilla dai 7 ai 20 giorni. Riposo dunque per Bagdonavicius che dovrà attendere ulteriori accertamenti per poter sapere con certezza quando potrà ritornare a giocare. Nel frattempo la Ondatel Virtus Matera continuerà, la sua corsa verso la promozione, sperando di poter riavere in campo presto il suo giocatore, grande protagonista di questo campionato.

