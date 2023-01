Condividi subito la notizia

L’amministrazione comunale di Matera, guidata dal sindaco Domenico Bennardi, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di mister Vito Chimenti, figura esemplare nel mondo del calcio e dello sport in genere. Era una persona generosa, impegnata per i giovani. Chimenti fu scoperto dal popolare presidente Franco Salerno tra le fila dell’Osi Bari, e quando “Vitino”, come lo conoscevano tutti, lasciava sul posto il difensore di turno, suscitava stupore e ammirazione tra gli spalti. Nel campionato di serie C a Matera, nella stagione 1972-1973 aveva messo a segno 16 goal. “Con Vitino se ne va un pezzo importante del calcio nobile materano”, ha commentato il sindaco Bennardi.

