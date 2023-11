Consenso Civico: “L’Anno dei Cantieri per Pisticci ……”

Condividi subito la notizia

Qualche mese fa con toni trionfalistici gli Assessori Negro e De Sensi ci annunciavano che il 2023 sarebbe stato il cosiddetto “Anno dei Cantieri per Pisticci ……”

A meno di due mesi dalla fine del cosiddetto “Anno dei Cantieri” gli abitanti della Nostra cittadina non hanno notato tutto questo affollamento cantieristico all’interno e fuori dai centri abitati, infatti al netto di qualche lavoro avviato, che per la verità, tanti benefici ai cittadini non sta producendo rileviamo praticamente il NULLA.

La Nostra non venga letta come al solito come una nota polemica, ma è un invito a svegliarsi dal torpore che sta contraddistinguendo in questi mesi l’Amministrazione, sicuramente distratta da scaramucce e candidature.

Ricordo a me stesso che il Sindaco, durante la Nomina degli Assessori ci disse di correre, ma sicuramente Negro e De Sensi avranno deciso di correre all’indietro, anche perché voglio ricordare a chi forse lo ha dimenticato che sulle scrivanie avete un Regolamento Urbanistico in attesa di approvazione dall’Agosto 2021 ed è troppo comodo oggi nascondersi dietro al mancato adeguamento delle tavole progettuali e la domanda da rivolgere all’Assessore al ramo nasce spontanea…. E in due anni cosa hai fatto ???

Di seguito proponiamo un elenco delle opere in attesa di essere realizzate e che nonostante i proclami di fine Marzo, ad oggi, sono praticamente ferme ….

1) Fondo infrastrutture sociali DM.17 Luglio 202

€.48.000

2) Stralcio Funzionale Acque Bianche Marconia

€ 1.500.000

3) Rigenerazione Corso e Mercato Coperto di Marconia

€ 1.650.000

4) Rigenerazione area “Croci” Pisticci

€ 1.650.000

5) Riqualificazione “San Basilio” e “Quarantotto”

€ 1.100.000

6) Consolidamento “Marco Scerra” Pisticci

€ 4.800.000

7) Nuovi Asilo Nido e Scuola Materna Marconia

€ 4.725.000

8) Riqualificazione Ambientale Fosso “La Noce”

€ 275.000

9) Digitalizzazione

€ 350.000

10) Rallentatori centro abitato di Marconia

€.39.000

11) Strada Olivastreto e Caporotondo

€. 120.000

12) Altre strade rurali

€ 140.000

13) Strade urbane Pisticci

€ 70.000

14) Aree Verdi Marconia

€ 550.000

15) Ristrutturazione Scuola San Giovanni Bosco

€ 1.480.000

16) Consolidamento Pisticci “Fosso Fornaci”

€ 550.000

17) Consolidamento Pisticci zona “galleria”

€ 920.000

18) Rifacimento manto campo sportivo Marconia € 700.000

Il 2023 sarà il tempo dei “cantieri”, recitava così lo slogan…. Ad od oggi possiamo dire che il 2023 poteva essere il tempo dei “cantieri”, ovviamente lo diciamo dopo aver preso lettura del Nuovo Piano Triennale delle Oo. pp. nel quale consapevolmente avete traslato tutto ciò che era previsto nel 2023 al 2024!!

Consenso Civico

