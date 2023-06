Condividi subito la notizia

Alla gara di appalto indetta per la rigenerazione urbana di Piazza Elettra nessuna impresa tra quelle invitate ha deciso di partecipare, così come nessuno ha deciso di partecipare al bando della digitalizzazione.

DUE gare su DUE deserte sono davvero un dato a cui un Amministrazione attenta non può far finta di nulla. L’ Amministrazione dovrà sopperire con estrema urgenza alle mancanze avute sin ora nel cambio silente della CUC ed insieme agli uffici ha l’obbligo di prevenire queste defaiance soprattutto se gli stessi bandi ci impongono scadenze e crono-programmi rigorosi, tanto rigorosi che il mancato rispetto degli stessi andrebbe e compromettere il finanziamento stesso.

Questa defezione sia un monito per gli uffici e per tutte e tre le componenti politiche di maggioranza, con il PNRR il rischio di perdere i fondi è serio.

Si cerchi di ampliare la platea di imprese iscritte alla nuova CUC, si studino per tempo le modalità di affidamento e si cerchi di programmare con anticipo gli atti propedeutici ai vari appalti.

Se qualcuno non è idoneo a mettere in atto queste accortezze politiche abbia il coraggio di fare un passo indietro senza ostinare capacità gestionali assenti.

Mario Petracca

