💶 Considerato che i rincari delle bollette di luce e gas causati dall’aumento dei costi delle materie prime e dalla guerra Russia-Ucraina, hanno aggravato una situazione di difficoltà per cittadini, già fortemente provati dalla crisi economica post pandemia l’Amministrazione Comunale ha approvato una misura economica di € 150.000 a sostegno del rincaro delle bollette e dell’emergenza post Covid-19.

👉🏻 L’elaborazione del bando, con la consueta trasparenza amministrativa, è stata ampiamente condivisa con i CAF dai quali sono stati recepiti una serie di suggerimenti al fine di raggiungere, equamente, quanti più nuclei familiari possibili.

💡 Con questa misura si riconosce in favore di persone e famiglie in stato di disagio economico e sociale una misura economica utilizzabile per il rimborso delle spese relative alle utenze domestiche (luce e gas) già sostenute nel periodo dal 01/01/2022 al 30/11/2022.

👉🏻 L’importo massimo erogabile, per i cittadini che hanno un ISEE pari o inferiore a € 20.000,00, è pari a € 100,00 per nucleo familiare.

📆 L’istanza deve essere redatta su apposito modello e consegnata entro il 31 marzo 2023 all’Ufficio Protocollo, nei giorni da lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 oppure trasmessa al protocollo dell’Ente all’indirizzo PEC: comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it indicando come oggetto della e-mail “Misura economica a sostegno del rincaro delle bollette”.

🎙 «Considerato le misure sulle bollette energetiche già esistenti, abbiamo intercettato delle risorse nel Bilancio per erogare questo rimborso una tantum – dichiara l’Assessore Enza Battista – che rappresenta una risposta ai bisogni reali delle famiglie cassanesi in difficoltà ed in stato di disagio: ci sembrava prioritario dare un segnale alla città sul caro bollette intervenendo in maniera corretta e non casuale per alleggerire l’impatto del caro energia sulle tasche di tanti nostri concittadini. L’avviso fornisce tutti i dettagli necessari per l’ottenimento del contributo».

