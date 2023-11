Cani e gatti randagi, pubblicato il bando di gestione del servizio per i prossimi 5 anni

Condividi subito la notizia

È stato pubblicato il bando di gara, per l’affidamento quinquennale del servizio di cura, custodia e mantenimento, compreso l’accalappiamento, di cani e gatti randagi nella città dei Sassi. Ne dà notizia il sindaco, Domenico Bennardi, con l’assessore ai Diritti ed al Benessere degli animali, Massimiliano Amenta. Dopo vent’anni si stabilizza così un servizio di vitale importanza e civiltà per la città, con un investimento di 3,7 milioni di fondi comunali per i prossimi 5 anni. L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa, per garantire un servizio ritenuto indispensabile in termini di qualità, sicurezza e decoro della città. Nell’ambito dell’investimento complessivo, è previsto un capitolo di 55mila euro per l’istituzione del primo “gattile sanitario”, anche questo è un servizio molto richiesto ed essenziale. «Siamo soddisfatti di questo importante risultato in termini di stabilizzazione e qualificazione della cura e custodia di cani e gatti randagi, dopo quasi vent’anni di proroghe. -commentano Bennardi e Amenta- Come già avvenuto con il verde pubblico, il nostro auspicio è di rendere la gestione stabile ed efficiente. Ringraziamo i componenti della commissione consiliare preposta ed i consiglieri di maggioranza, che hanno approvato gli indirizzi per il bando in assise lo scorso mese di agosto». Il bando è consultabile integralmente al link: https://gare.comune.matera.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00259.

