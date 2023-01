Condividi subito la notizia

Non c’è più tempo da perdere per la Pista Mattei di Pisticci. L’aviosuperficie rappresenterebbe una grande opportunità per tutti i lucani e per valorizzare l’intera regione e area del Metapontino: sarebbe infatti il primo aeroporto della regione. Da parte del governo c’è tutta la disponibilità per procedere in questa direzione e ci rammarica non vedere inserita la Pista Mattei nella Proposta 2022 PNA redatta da ENAC. Le osservazioni infatti non sono state presentate entro i termini previsti, come richiesto al Presidente del Consorzio Industriale della Provincia di Matera. Chiediamo che tutti gli interlocutori politici regionali e istituzionali si attivino affinché non venga persa l’ennesima occasione, importante, per un territorio che aspetta delle risposte.

Così i deputati di Fratelli d’Italia on. Salvatore Caiata, on. Grazia Di Maggio e il senatore Gianni Rosa.

