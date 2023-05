Condividi subito la notizia

“Siamo prossimi all’evento-dibattito nel quale sarà presentato a Matera, venerdì 5 maggio alle ore 16, presso la Camera di Commercio, il libro-ricerca “Matera, la Basilicata e le Ferrovie dello Stato. Storia di autolesionismo e di ritardi di una regione del Sud” a cura di Nicola Pavese, che abbiamo organizzato insieme all’Associazione Matera Ferrovia Nazionale, con cui da sempre sia il sottoscritto che la già senatrice Maria Antezza abbiamo lavorato fianco a fianco.

Sarà per noi l’occasione per parlare di infrastrutture, trasporti e sviluppo della nostra Basilicata e dell’importanza del completamento della connessione della linea Ferroviaria Ferrandina-Matera con la dorsale adriatica, per uscire finalmente dall’isolamento storico.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, capogruppo Italia Viva – Renew Europe

“Nel ripercorrere il complesso cammino che negli anni ci ha visto arrivare – prosegue il Consigliere Braia – con tantissime battaglie, ad avere la certezza di far arrivare nella Città dei Sassi la ferrovia nazionale, tante sono le occasioni perse sia dalla città che dalla regione, ma insieme alla Associazione “Matera Ferrovia Nazionale”, alla politica nazionale durante il governo Renzi, ai sindacati, e al mondo produttivo e culturale non abbiamo mai abbassato l’attenzione sul tema, arrivando anche a firmare documenti congiunti e all’approvazione di ordini del giorno e mozioni ad ogni livello istituzionale. Con l’obiettivo di riuscire – ora – a far collegare Matera e la Basilicata alla dorsale adriatica, rendendo possibili collegamenti tra le aree industriali lucane (tra loro) e le maggiori città italiane ed europee, sia per il trasporto delle persone che delle merci.

Il libro di Pavese darà modo di fare il punto sulla situazione della mobilità, delle infrastrutture e dei trasporti con lo storico Giovanni Caserta, il dirigente della Amfn Leonardo Pinto, la giornalista Carmen Lasorella (che si è occupata della prefazione) e con il curatore Nicola Pavese.”

Previsti, nel corso della presentazione del libro “Matera, la Basilicata e le Ferrovie dello Stato. Storia di autolesionismo e di ritardi di una regione del Sud” a cura di Nicola Pavese, anche gli interventi di Michele Somma (presidente Camere di Commercio di Basilicata), Floriana Gallucci (Commissaria Zes Puglia–Basilicata), Vera Fiorani (Commissaria Ferrandina-Matera e amministratrice delegata di RFI), Luca Braia (consigliere regionale e presidente II Commissione Bilancio e Programmazione), Cosimo Latronico (assessore regionale Ambiente, Turismo Aree interne), Donatella Merra (assessore regionale Infrastrutture e Trasporti) con conclusioni del Ministro Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di coesione e Pnrr).

