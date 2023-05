Condividi subito la notizia

“Con la coscienza e la dignità di chi ha sempre ricevuto nel momento del bisogno, la Regione Basilicata deve poter offrire oggi con tutte le modalità possibili – e per mezzo della Protezione Civile supporto e sostegno – alla Regione Emilia Romagna che, nel passato, ha sempre dimostrato solidarietà e sostegno nei confronti della nostra comunità regionale colpita da eventi calamitosi. All’Emilia Romagna ci legano anche tantissimi interessi economici in diversi settori tra cui quello agroalimentare e dell’ortofrutta. Per queste ragioni, ho presentato a mia prima firma, sottoscritta anche da altri colleghi consiglieri, una mozione di impegno a sostenere le popolazioni dell’Emilia Romagna gravemente colpita dall’alluvione.

I fenomeni meteorologici straordinari degli ultimi giorni hanno colpito duramente diverse regioni italiane, con vittime e sfollati soprattutto nel Ravennate, in provincia di Forlì-Cesena e nel Bolognese. A tutto questo si aggiungono fenomeni franosi che hanno isolato interi paesi, alcuni tuttora irraggiungibili. Di fronte a questo disastro e alla emergenza, come sempre accade in Italia, è scattata la gara di solidarietà e di volontariato.

Ad oggi nessun atto concreto risulta formalizzato dalla Regione Basilicata, nonostante la nostra Protezione Civile sia dotata di attrezzature che sicuramente potrebbero essere utili in questo momento per supportare la popolazione, gli sfollati, oltre che ad essere da supporto dei tanti volontari accorsi nei territori colpiti dall’alluvione. Con la mozione presentata, auspichiamo si muova la tradizionale e preparata macchina di aiuto della nostra Regione verso chi ha necessità.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia – capogruppo Italia Viva – Renew Europe–

