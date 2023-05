Condividi subito la notizia

L’artista originario di Salandra è nelle sale cinematografiche con il nuovo film di Rocco Papaleo

Per Giuseppe Ragone, attore lucano originario di Salandra, è davvero una stagione d’oro. Impegnato sul set tra i sassi di Matera con le riprese per la terza stagione della serie “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” dove interpreta il ruolo del giornalista Pino Zazza, in questo periodo è anche al cinema con il film “Scordato” dell’attore e regista Rocco Papaleo.

Un personaggio sui generis da cui Ragone precisa di voler prendere le distanze.

La sua passione per la recitazione ha origini lontane: galeotto fu un laboratorio di teatro durante un periodo di autogestione quando frequentava il liceo.

Ma Giuseppe Ragone è un artista a 360 gradi molto legato alla sua terra. Insieme al regista Nicola Ragone, al musicista Carmine Iuvone e ad un team di altri professionisti, lavora a “Storie parallele”: il festival del cinema documentario che celebra i luoghi per combattere lo spopolamento.

Ascolta il podcast: Giuseppe Ragone: un attore che non sarà “Scordato” – Basilicata in Podcast | Podcast on Spotify

Hits: 0