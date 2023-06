Condividi subito la notizia

“Nella Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1987, occorre rinnovare l’impegno delle istituzioni per rafforzare le attività di prevenzione e di contrasto di un fenomeno complesso e grave che colpisce purtroppo tante famiglie e tanti giovani. La Regione Basilicata è al fianco delle forze dell’ordine e della magistratura, che operano incessantemente per la repressione dei traffici criminali, e conferma il proprio impegno per fornire sostegno e assistenza a chi ne è vittima, rafforzando le politiche socioassistenziali e le attività di informazione e prevenzione sui danni e i pericoli per la salute e la collettività derivanti dall’abuso delle sostanze stupefacenti. È essenziale la cooperazione fra le diverse istituzioni preposte e il privato sociale, che deve fare rete con le famiglie e con il sistema dell’istruzione, a sua volta centrale per assicurare l’educazione, l’informazione e la crescita di una coscienza critica e consapevole sul tema delle droghe. La società deve essere in grado di creare luoghi dove la socialità e lo stare insieme siano contrassegnati dai valori positivi del rispetto reciproco e dell’integrazione, per fare argine alla cultura delle dipendenze che troppo spesso si annida nel corpo sociale. Combattere le droghe è un imperativo che deve vederci uniti per rafforzare gli anticorpi della società lucana e dare un futuro ai nostri giovani”. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi in occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga.

