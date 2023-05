Condividi subito la notizia

“La transizione verde nel mondo del cinema e dell’audiovisivo sta prendendo forma anche in Italia attraverso la diffusione di accordi e protocolli ambientali a cui sempre più case di produzione e broadcaster stanno scegliendo di aderire”. Lo ha ribadito da Taranto, l’assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo alla giornata inaugurale della prima edizione del GreenLand City Fest, “Ovviamente, cruciale rimane il ruolo dell’educazione a comportamenti sostenibili e alla formazione riguardo alle tematiche ambientali. La transizione ecologica è infatti in primis una transizione culturale.E’ necessario, quindi, lavorare e incidere sulla dimensione culturale e operare un cambiamento culturale per accrescere la consapevolezza e per il raggiungimento degli stessi obiettivi di sostenibilità. La trasformazione culturale, nell’ottica integrata della sostenibilità – ha aggiunto Latronico -è fondamentale per diffondere quei modelli di produzione e consumo responsabili e per la partecipazione attiva e consapevole della cittadinanza che insieme all’assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni rappresentano gli elementi imprescindibili per il conseguimento e l’implementazione degli obiettivi. Da questo punto di vista, il cinema, in quanto linguaggio artistico e creativo, in virtù della sua diffusione e popolarità, esprime una rilevanza strategica in ottica di “educazione del pubblico” a stili di vita e scelte più consapevoli e responsabili, divulgando i grandi temi della sostenibilità” ha concluso l’assessore regionale.

Hits: 0