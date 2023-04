Condividi subito la notizia

Giovedì 4 maggio si alzerà il sipario dell’ottava edizione di Amabili Confini, progetto di rigenerazione sociale delle periferie mediante la narrazione, che questa volta avrà come tema “Tempo”. Il primo incontro si terrà alle 18.30 nella sala convegni del Museo Nazionale “D. Ridola” di Matera. Ospite di questa anteprima sarà lo scrittore, traduttore e sceneggiatore Edoardo Albinati, docente al penitenziario di Rebibbia e autore del libro Uscire dal mondo, pubblicato nel 2022 da Rizzoli.

Amabili Confini prenderà ufficialmente il via il 18 maggio e durerà fino al 15 giugno. Ogni giovedì, con cadenza settimanale, alcuni quartieri della città si animeranno per l’arrivo di cinque personalità del mondo letterario: Maria Grazia Calandrone, Carmen Verde, Giordano Meacci, Anilda Ibrahimi, Antonella Lattanzi. Gli scrittori – ognuno associato ad una specifica macroarea composta da diversi quartieri – dialogheranno con gli autori dei componimenti scelti tra i testi provenienti da quelle zone. La rassegna si concluderà il 22 giugno con Marcello Fois, ospite di Amabili Confini Off.

