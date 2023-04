Condividi subito la notizia

“Grazie al Presidente Malan per aver saputo rappresentare la nostra posizione nel dibattito sulla mozione presentata dalle opposizioni riguardo la festività del 25 aprile, analizzando lucidamente anche le evidenti contraddizioni di una minoranza che si definisce ‘libera’ mentre nella realtà è prigioniera dei suoi pregiudizi nei confronti di una grande destra democratica. La verità è che noi siamo contro tutti i totalitarismi, e abbiamo infatti votato la mozione dell’opposizione, mentre non è stato fatta la stessa cosa con la nostra. Il tutto appellandosi a ‘parole mancanti’ e girandosi così dall’altra parte su un tema altamente significativo”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa.

