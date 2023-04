Condividi subito la notizia

In occasione del 78° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo l’Amministrazione Comunale ha promosso un incontro in cui alunne e alunni degli istituti comprensivi della Città ripercorreranno con le loro riflessioni pagine di storia della lotta partigiana. Appuntamento domani 25 Aprile, alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Ducale di Martina Franca. Interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco Gianfranco Palmisano e l’Assessore alle Attività Culturali Carlo Dilonardo.

Il 25 aprile, che quest’anno chiude un lungo ponte, insieme alle iniziative di commemorazione della Liberazione, sarà scandito anche dal consueto appuntamento con lo sport, l’Arcimarcia che da 40 anni si svolge il 25 aprile e da un momento musicale nel segno dell’aggregazione e della condivisione tra cittadini e turisti che in questi giorni stanno visitando la nostra città. Alle ore 19.00, in forma itinerante, si svolgerà al parco del nuovo parcheggio Orti del Duca il “Concerto al tramonto” a cura del Complesso Bandistico Città di Martina Franca.

