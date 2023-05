Condividi subito la notizia

“SERVE DI SCENA”: PRESENZE E ASSENZE FEMMINILI NEL TEATRO CONTEMPORANEO

Il 10 e 11 maggio a Lecce workshop teatrale per studenti e studentesse universitari, una giornata di studio aperta al pubblico e tavoli di lavoro per operatori e operatrici dello spettacolo dal vivo

“Serve di scena. Presenze e assenze femminili nel teatro contemporaneo” è un percorso formativo, di disseminazione dei saperi e di condivisione di progettualità e buone pratiche in programma a Lecce, i prossimi 10 e 11 maggio 2023, per sensibilizzare pubblico e operatori culturali sulle questioni di genere nel settore dello spettacolo dal vivo. L’iniziativa è dell’associazione “Palchetti laterali” in collaborazione con l’Università del Salento e con il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia – Avviso “Futura. La Puglia per la parità”, e prevede un workshop per studenti e studentesse universitari, una giornata di studio aperta al pubblico e tavoli di lavoro per operatori e operatrici dello spettacolo dal vivo.

«Il settore dello spettacolo dal vivo è interessato da una consistente disparità di genere, tanto nelle professioni creative quanto – e soprattutto – in ruoli apicali», spiega Maria Chiara Provenzano, assegnista di ricerca a UniSalento in Discipline dello spettacolo, curatrice dell’iniziativa con il supporto delle Delegate del Rettore alle Politiche di genere Anna Maria Cherubini e alla Valorizzazione del territorio Manuela De Giorgi, «Secondo una recente indagine curata dal collettivo AMLETA risulta, infatti, che su più di 100 sale esaminate e più di 1500 spettacoli analizzati, la presenza generale femminile è il 32,4%. La percentuale si alza leggermente quando si parla di attrici, ma crolla per quanto riguarda la presenza di registe e drammaturghe, che peggiora se guardiamo ai grandi palchi: nelle sale principali, infatti, la presenza di registe donne è del 17% e quella delle drammaturghe è del 14%. Per non parlare della situazione delle direzioni dei teatri, dove su 25 teatri analizzati solo sei hanno delle direttrici donne. E per quanto riguarda i Teatri nazionali, non ce n’è nemmeno una. “Serve di scena” si propone quindi di tracciare lo stato dell’arte sulla presenza delle donne nel teatro odierno con azioni di formazione, disseminazione dei saperi e condivisione di progettualità e buone pratiche».

Il workshop teatrale per studenti e studentesse universitari si svolgerà il 10 maggio dalle 10 alle 20 negli spazi dell’Archivio “Carmelo Bene” del Polo biblio-museale di Lecce (Convitto Palmieri, piazzetta Carducci – Lecce), e sarà condotto da Licia Lanera, attrice e regista Premio UBU per la regia 2022.L’11 maggio dalle 10.30 alle 17.30 è in programma in Rettorato a UniSalento (piazza Tancredi 7, Lecce) una giornata di studio a cura di AMLETA, collettivo femminista intersezionale nato per evidenziare e contrastare le discriminazioni di genere nel mondo dello spettacolo. La giornata comprende una masterclass con Monica Faggiani e Valeria Perdonò, attrici, formatrici e co-fondatrici di AMLETA e tavoli di lavoro con le operatrici e gli operatori dello spettacolo dal vivo sulla disparità di genere nella scena contemporanea. Si discuterà di presenze femminili nel teatro italiano finanziato, contrasto alla violenza di genere nel mondo dello spettacolo, tutela della genitorialità nel settore dello spettacolo, stereotipi di genere nelle nuove narrazioni. Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione al link shorturl.at/cGJOY.

