“Con la circolare Agea del 21/04/2023, si è deciso di riportare in capo alle Regioni la possibilità di stabilire la percentuale di tara al 50 % sulle superfici destinate a pratiche tradizionali di pascolamento.” Così il segretario regionale di Fdi, Piergiorgio Quarto. “La Coldiretti Basilicata e l’onorevole di Fdi Aldo Mattia , che ringrazio, si sono resi parte diligente con il governo nazionale e regionale,ponendo l’attenzione sulla necessità di non ridurre le superfici ammissibili, in modo da non avere ricadute negative in termini di investimenti nel settore. La risposta del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel governo Meloni, Lollobrigida, è stata di veloce recepimento delle sollecitazioni del mondo agricolo, per evitare di perdere importanti risorse del settore, in specie per le aziende che utilizzano il pascolo naturale e per il mondo degli allevatori. Queste scelte – prosegue Quarto – rafforzano la Basilicata, che ha un territorio a vocazione agricola e la cui centralità a livello nazionale, viene valorizzata da provvedimenti come questo “.

