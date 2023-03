Condividi subito la notizia

“Il mondo è troppo per me” sarà proiettato a Matera all’interno dell’evento “Vittorio Camardese nella Basilicata del jazz” organizzato da Onyx Jazz Club

Il documentario della regista Vania Cauzillo arriva sugli schermi del cinema Il Piccolo di Matera insieme ad Onyx Jazz Club per un evento dedicato alla scena jazz lucana fra gli anni ’70 e ‘80

Giovedì 23 marzo h.11:00 | Proiezione per le scuole

Giovedì 23 marzo h.19:00 e h. 21:00 | Proiezione aperta al pubblico

Cinema Il Piccolo, via XX Settembre 14, Matera – Biglietto €6

Dopo l’anteprima a Potenza, Giovedì 23 marzo 2023 il docufilm “Il Mondo è troppo per me” della regista lucana Vania Cauzillo prodotto da Jump Cut di Trento dedicato alla vita e alla figura di Vittorio Camardese, arriva a Matera presso il cinema Il Piccolo grazie alla collaborazione con l’Onyx Jazz Club, per continuare a raccontare un pezzo di storia del jazz che rischiava di essere dimenticato tra i fotogrammi degli archivi RAI, dei rari video amatoriali degli affetti più stretti e tra le lettere che Chet Backer aveva scritto per l’amico italiano.

