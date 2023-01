Condividi subito la notizia

Nella giornata di ieri si è tenuto, presso l’Assessorato alle Infrastrutture, un incontro per la verifica dell’avanzamento dei lavori sulla SS95 Tito-Brienza tra Regione, Anas e impresa esecutrice Vittadello.

“Entro l’estate la strada sarà finalmente aperta al traffico veicolare” ha dichiarato l’Assessore Merra. “Il completamento delle opere procede senza problemi tecnici e ha superato ampiamente l’80 per cento del totale per cui siamo in linea con la tabella di marcia prevista, infatti le gallerie sono state quasi terminate mentre i vari dei ponti risultano ultimati a seguito delle ultime chiusure totali. Anas sta già programmando le attività propedeutiche alle prove di carico, da effettuarsi a febbraio, per i successivi collaudi”, ha fatto sapere l’Assessore Merra.

Con l’arrivo della prima neve e delle precipitazioni copiose dei giorni scorsi, si segnala un estemporaneo rallentamento delle operazioni che riprenderanno agilmente non appena sarà superata questa fase di eventi atmosferici avversi. Sono state pertanto pianificate ulteriori chiusure al traffico per recuperare sulle interruzioni delle attività causa maltempo. L’impresa ha dato però rassicurazioni in tal senso per cui, con la stabilizzazione delle condizioni meteo, si rimonterà sui tempi anche attraverso un potenziamento della manodopera.

La prossima chiusura totale dell’arteria e la durata della stessa, stimabile in una settimana continuativa, sarà comunicata nei prossimi giorni. A partire da oggi e fino al 30 marzo, come da ordinanza già emanata da Anas, è stabilita una interruzione parziale, non continuativa ma in base alle esigenze di cantiere: la strada sarà dunque percorribile su due tratti in senso alternato con semaforizzazione, a seconda delle necessità, proprio per evitare la chiusura prolungata dell’intero percorso.

“Consegneremo ai lucani un’arteria strategica di grande rilievo che può essere assunta a simbolo dello sviluppo e del rilancio di questa Regione” ha affermato l’Assessore Merra. “Rammentiamo che si tratta di un investimento rilevante di oltre 125 mln di euro che continuiamo a monitorare con un livello di attenzione massimo proprio in virtù del suo valore simbolico e strategico”.

L’Assessore Merra ha concluso comunicando che effettuerà un nuovo sopralluogo sui cantieri già a metà febbraio prossimo.

