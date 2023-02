Condividi subito la notizia

Per i/le selezionati/e esonero dalle tasse, alloggi gratuiti e corsi di italiano

«Lanciato nel 2021, nel corso degli ultimi anni “Unisalento4Talents” ha consentito a circa 50 studenti provenienti da vari Paesi – quali Canada, Vietnam, Pakistan, Afghanistan, Iraq, Sudan, Nigeria, Zimbabwe, Congo, Madagascar e Malesia – di frequentare i corsi di laurea triennale e magistrale del nostro Ateneo», ricorda la professoressa Rosita D’Amora, Delegata del Rettore alla Mobilità internazionale, «Per ognuno di questi talenti, che dopo una selezione molto competitiva sono entrati a far parte della nostra comunità accademica, è stata una grande opportunità di crescita e spesso di riscatto personale, emancipazione sociale e politica da contesti a volte molto problematici. Per il nostro Ateneo, e per la nostra città, queste studentesse e questi studenti rappresentano a loro volta un’opportunità unica di aprirsi al mondo e di arricchirsi, accogliendo nuove lingue, nuove culture e nuove competenze attraverso cui intessere quotidianamente una fitta rete di interazioni umane e professionali destinata a durare nel tempo. Non vediamo l’ora, anche quest’anno, di accogliere i nostri nuovi talenti».



La “call 2023”

Per il prossimo anno accademico 2023/2024 è online la “call 2023”, che attribuirà 25 borse di studio per la frequenza ai corsi magistrali in lingua inglese in “Coastal and marine biology and ecology”, “Communication engineering and electronic technologies”, “Management engineering”, “Materials engineering and nanotechnology” e “Aerospace engineering”. Per i/le selezionati/e sono previsti anche l’esonero dalle tasse UniSalento, l’alloggio gratuito (o, se l’alloggio non fosse disponibile, un contributo annuo di 3mila euro) e un corso di lingua italiana tenuto dal Centro Linguistico di Ateneo. C’è tempo fino al 2 marzo 2023.

Bando completo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/66448363

