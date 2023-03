Condividi subito la notizia

Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’Università degli Studi della Basilicata celebrerà l’apertura del suo quarantesimo anno accademico: la cerimonia d’inaugurazione si svolgerà lunedì 6 marzo 2023 a Potenza, nell’Aula Quadrifoglio del Polo universitario del Francioso. (SEGUE NEL COMUNICATO STAMPA ALLEGATO)*** NOTA DI SERVIZIO PER LE REDAZIONI E PER I GIORNALISTI ***

Si ricorda ai responsabili e ai giornalisti delle testate accreditate per la cerimonia di lunedì 6 marzo 2023 che l’accesso al Polo del Francioso e all’aula Quadrifoglio sarà consentito solo ai nominativi indicati. Gli accrediti saranno consegnati da personale dell’Unibas a uno degli ingressi laterali del Polo del Francioso la mattina del 6 marzo: l’accesso dei cronisti e dei fotocineoperatori dovrà avvenire entro e non oltre le ore 9.15. Nel Polo del Francioso non sarà possibile parcheggiare le autovetture.

