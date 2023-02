Condividi subito la notizia

Avranno inizio Giovedì 16 Febbraio le iniziative dedicate al Carnevale patrocinate dal Comune di Martina Franca, per il tramite dell’Assessorato alle Attività Culturali e Spettacolo, Assessorato alle Attività Produttive e Assessorato al Turismo.

Giovedì 16 Febbraio, dalle 18.00 alle 20.00, in Piazza XX Settembre, l’Associazione “ABC di Ester-Magico Campanellino” darà vita alla kermesse, voluta dall’Amministrazione Comunale, “Martina si maschera-Il Carnevale dei bambini”, che vedrà protagoniste numerose attrazioni: un teatrino dei burattini, giochi con i palloncini, bolle di sapone, uno spettacolo di magia comica e numerose mascotte che saranno presenti agli stessi orari anche Sabato 18 e Domenica 19.

Venerdì 17 e sabato 18 febbraio, a partire dalle 18.00 anche la Biblioteca di Comunità festeggerà il Carnevale con divertenti e colorate storie, letture animate e un laboratorio a tema intitolato “Carnevale d’arte”, rivolto ai bambini dai 6 anni in su, che potranno vestirsi in maschera e recarsi in Biblioteca per un divertente e creativo pomeriggio di Carnevale. L’evento sarà gratuito previa iscrizione tramite mail all’indirizzo martinafrancabiblioteche@socioculturale.it

Domenica 19, in mattinata, due eventi renderanno protagonista la nostra comunità: la sesta edizione del Carnevale Barocco Martinese, organizzata dall’Associazione Terra Martinae-Castrum Vetus e l’iniziativa coordinata dal Gruppo Storico “I Normanni” di Lucera, intolata “A Carnevale ogni moda vale”, entrambe le manifestazioni si avvarranno della partecipazione di numerosi figuranti e promettono moltissime sorprese!

Nel pomeriggio di domenica 19 l’Associazione Ecomuseo di Valle d’Itria, dalle 17.30 alle 19.00 ha organizzato un laboratorio per la creazione di una piccola quarantana per bambini dai 6 anni in su nelle Sale Nobili del Palazzo Ducale. Per partecipare all’iniziativa è necessario prenotare tramite il recapito Whatsapp 348.5109524.

Inoltre dal 17 al 19 Febbraio, Piazza XX Settembre ospiterà la V Edizione della Festa del Cioccolato, a cura di Choco Amore-Associazione Nazionale Cioccolatieri ed E20Idea.

Il 21 Febbraio, infine, andrà in scena “La morte di Re Carnevale”, alle ore 19.00 un lungo corteo e una grande festa per chiudere i festeggiamenti, iniziativa organizzata dall’Associazione Terra Martinae-Castrum Vetus.

Proseguiranno ovviamente le installazioni previste per il mese dell’amore, coordinate dall’Associazione Extravaganza, dedicato a San Valentino, in collaborazione con il Liceo Artistico, classe IIIC, Arti Figurative dell’IISS “Leonardo Da Vinci” di Martina Franca.

“Siamo certi che in questi giorni la comunità vivrà una Martina vivace, colorata, pensata per i bambini e per i loro genitori condividendo con tutti i cittadini queste giornate che ci aspettano”, sottolineano gli assessori Dilonardo, Ruggieri e Angelini.

