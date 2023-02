Condividi subito la notizia

Potenza, 24 febbraio 2023 – «La Cisl è per una pace giusta e senza ambiguità che significa una piena e incondizionata solidarietà al popolo ucraino e alla sua Resistenza e la condanna ferma della feroce invasione russa. Oggi non si può essere astrattamente per la pace senza sostenere al contempo la sovranità dell’Ucraina e le ragioni del diritto internazionale. Per questo sollecitiamo la convocazione di una conferenza internazionale di pace per porre fine al conflitto armato e ristabilire la convivenza pacifica e il rispetto tra i popoli». Lo ha detto stamane il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. Per l’occasione oggi e domani la Cisl espone nelle sedi di Potenza e Matera la bandiera dell’Ucraina e quella della pace.

