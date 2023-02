Condividi subito la notizia

Domani giovedì 2 febbraio 2023 dalle ore 18 presso i locali di ScamBioLoGiCo (Piazzale Istria 1-3) a Potenza il Circolo SVA Legambiente Potenza apre ufficialmente la campagna di tesseramento 2023 nella città Capoluogo di Regione. Durante l’evento sarà possibile iscriversi all’associazione ambientalista, rinnovare la propria adesione oppure ritirare la tessera sottoscritta online tramite il form dedicato [https://www.legambiente.it/iscrizione/tesseramento-circoli/?id=2123]; inoltre, verrà presentato il calendario associativo 2023 del Circolo potentino con tutti gli appuntamenti programmati e si terrà il primo Swap Party dell’anno.

Lo Swap Party è la Festa dello scambio e del riuso dedicata alla diffusione di buone pratiche dell’economia circolare, attraverso lo stimolo e l’attivazione dei singoli cittadini per ridurre il proprio impatto sull’ambiente. Durante lo Swap Party sarà possibile scambiare vestiti, accessori e libri in buono stato per dar loro una nuova vita, attraverso la pratica del baratto gratuito e sociale. Ogni partecipante allo Swap Party potrà lasciare un proprio oggetto e scambiarlo con quelli messi a disposizione dagli altri; tutto il materiale che non verrà scambiato sarà donato da parte del Circolo ad associazioni locali per il supporto dei cittadini in difficoltà.

La Campagna Soci della Legambiente Potenza resterà aperta fino al mese di ottobre 2023, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alla vita associativa e alle diverse attività promosse dal Circolo Servizio Vigilanza Ambientale sul territorio cittadino e non solo.

