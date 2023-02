Condividi subito la notizia

Ginosa tra le mete pugliesi protagoniste della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, manifestazione di riferimento per il settore in Italia svoltasi dal 12 al 14 febbraio 2023.

La BIT rappresenta un momento di incontro e dialogo, dove gli attori della filiera discutono i grandi trend del settore e li declinano in opportunità di crescita nel confronto con esperti, grandi personaggi internazionali ed esponenti aziendali italiani ed esteri.

Presente a Milano l’Assessore al Turismo e Marketing Territoriale Domenico Gigante.

<<La BIT costituisce una grande vetrina, capace di radunare intorno a sé operatori turistici da tutto il mondo e appassionati di viaggi e media, consentendo agli enti di presentare a pubblico, stampa e addetti ai lavori le attrattive e le proposte del territorio – spiega Gigante – ed è per questo che anche quest’anno abbiamo voluto aderire e raccontare le bellezze del nostro territorio, rientrante assieme ad altri Comuni nella Terra delle Gravine, e cogliere le occasioni importanti per il prossimo futuro turistico.

Ginosa e Marina, continuano a crescere come destinazione turistica: se nel 2021 gli arrivi sono stati 18.000 e le presenze 130.000, i dati parziali relativi all’anno 2022 ci indicano ben 24.000 arrivi e 138.000 presenze, segnando un +33% di arrivi turistici e +6 % di visitatori. La maggior parte di loro è rappresentata da famiglie.

Ginosa, inoltre, è tappa della Via Ellenica del Cammino Materano, che nel 2022 ha visto il transito di oltre 500 pellegrini e più di 200 pernotti.

Questi ottimi risultati sono frutto del grande lavoro sulla promozione territoriale attraverso le varie rassegne culturali e sportive svolte in questi anni e non solo. A questi si aggiungono eventi d’eccezione come la Passio Christi nel periodo pasquale, appuntamenti consolidati come il Carnevale Marinese che si sta svolgendo proprio in questo periodo e i numerosi film girati nel centro storico e nella gravina, entrambi interessati da importanti progetti di valorizzazione.

Riconoscimenti ottenuti come Bandiera Blu, Bandiera Verde, le 4 Vele Legambiente e la recente valutazione positiva valida per l’ottenimento della Bandiera Lilla (tutti certificati di garanzia per i turisti) testimoniano anche l’attenzione dimostrata nei confronti di temi cardine come ambiente, sostenibilità, servizi e infrastrutture, come il nuovo lungomare.

La promozione turistica si deve intersecare con la programmazione culturale, sportiva, con il Distretto Urbano del Commercio e con il forte brand Puglia e Terra delle Gravine, intercettando i prossimi bandi preannunciati alla Bit dalla Giunta Regionale.

Il 2023 proseguirà con il marketing territoriale e quindi con la valorizzazione tramite occasioni come questa e con la leva fiscale, perché abbiamo intenzione di incentivare l’ampliamento e la costituzione di case vacanze, con una riduzione tari del 50% per un periodo pluriennale, in modo da dare risposte importanti per gli investitori e per gli scenari del piano delle coste.

Ginosa e Marina di Ginosa devono diventare punto di riferimento per il turismo delle famiglie e dei bambini grazie alle caratteristiche peculiari del territorio e alle affinità con il piano strategico 2023 illustrato nella conferenza dalla Regione Puglia>>.

Hits: 7

Correlati