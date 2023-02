Condividi subito la notizia

In agro del comune di Lavello, pochi giorni orsono, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 37enne, residente nel salernitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, nel primo pomeriggio dello scorso 15 febbraio, mentre percorreva in direzione Cerignola-Lavello la strada statale 539 alla guida della propria autovettura, è stato fermato dai militari impegnati in un normale servizio di controllo alla circolazione stradale.

Nella circostanza, oltre un primo importante dato informativo acquisito nel momento in cui i militari hanno appurato come il giovane fosse gravato da precedenti penali in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, ulteriori elementi mano a mano si sono manifestati grazie ad alcune domande formulate dai Carabinieri, vale a dire su dove questi si stesse recando e per quale motivo.

Gli operanti, quindi, insospettiti dall’atteggiamento del conducente e dal fatto che lo stesso ha cominciato a rispondere in maniera contraddittoria, hanno immediatamente effettuato una perquisizione personale e veicolare, che ha subito sortito esito positivo, in quanto ha permesso di rinvenire, all’interno del cofano, 16 panetti di “hashish” da grammi 100,00 ciascuno e n. 2 confezioni in cellophane contenenti complessivamente grammi 408,00 di “cocaina”, celati all’interno di un cartone che a prima vista sembrava contenere un normale elettrodomestico di uso comune.

All’esito degli accertamenti, tutta la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per l’illecita detenzione di un ingente quantitativo di droga, pari ad un peso complessivo di 1,6 chilogrammi di hashish e grammi 408,00 di cocaina, per cui è stato associato alla Casa Circondariale di Potenza. L’arrestato, nei cui confronti vale il principio di presunzione di innocenza fino all’eventuale sentenza di condanna definitiva, potrà fornire conseguentemente elementi a propria discolpa alla competente Autorità Giudiziaria.

Per eventuali ulteriori dettagli contattare il Maggiore Antonino Di Noia, Comandante della Compagnia Carabinieri di Venosa, cell. 335/7008516.

