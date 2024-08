Tesserino venatorio, al via procedura di consegna stagione 2024-2025

Condividi subito la notizia

Sarà possibile attivare il tesserino venatorio elettronico (TVE) o quello cartaceo. Dai dati degli uffici del dipartimento per le politiche agricole, alimentari e forestali emerge che il 65 per cento dei cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata sta propendendo per quello elettronico

Al via la procedura di consegna del tesserino venatorio per la stagione 2024-2025 rivolta ai cacciatori residenti o domiciliati in Basilicata, a cura della direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, con la possibilità di attivare il tesserino venatorio elettronico (TVE) o il tesserino in formato cartaceo. “Per esercitare l’attività venatoria, oltre al porto d’armi – commenta l’assessore al ramo, Carmine Cicala – è necessario essere muniti del tesserino regionale che viene rilasciato ogni anno al cacciatore. Il tesserino venatorio autorizza l’attività di caccia per una stagione e va rinnovato di anno in anno. Mi preme evidenziare – continua Cicala – la possibilità offerta di optare per il tesserino elettronico o in forma cartacea, dando così avvio ad un percorso di digitalizzazione che va nella direzione di modernizzare il rapporto fra pubblica amministrazione e utenti”. Dai dati in possesso al momento dagli uffici emerge un’ampia preferenza, pari al 65 per cento, per il tesserino elettronico pur essendo ancora in corso le procedure di richiesta da parte dell’utenza. A partire dal 26 agosto sarà possibile fare richiesta di utilizzo in via esclusiva del tesserino venatorio elettronico mediante l’App “XCACCIA”, seguendo la procedura pubblicata sul portale SIA-RB (Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata). La procedura online è snella ed intuitiva: è necessario inserire i propri dati anagrafici, allegare (upload) il porto d’armi e la ricevuta di versamento della tassa regionale, pagabile tramite il portale PagoPA.

A partire dal 22 agosto, a coloro che avranno optato per la versione cartacea, sarà recapitata una mail con allegato il tesserino in formato stampabile e le relative istruzioni. Al momento dell’approvazione dell’istanza, l’utente, indipendentemente dalla scelta del tipo di tesserino (digitale o cartaceo), riceverà alla mail indicata in domanda una sintesi del tesserino regionale riportante il numero dello stesso, i dati anagrafici e un QRCode per la verifica da parte degli organi di controllo. Per maggiori informazioni è disponibile il servizio di Assistenza tecnica, attivo dal lunedì al venerdì ore 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Email siarb@assistenza.regione.basilicata.it, contatti telefonici 0835284273 – 0971668051

news matera potenza tesserino venatorio, al via procedura di consegna stagione 2024-2025 1

Views: 1