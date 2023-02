Condividi subito la notizia

Noi lucani sappiamo cosa voglia dire un sisma che rade al suolo intere comunità, con migliaia di persone tra vittime e feriti, che cambia per sempre il volto di un territorio. Il violentissimo sisma che ha colpito Turchia e Siria ha colpito anche la nostra sensibilità, la nostra immaginazione, i nostri ricordi. Siamo vicini con la mente e con il cuore ai turchi e ai siriani e ovviamente siamo a disposizione del governo nazionale per offrire il nostro contributo di solidarietà”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

