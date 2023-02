Condividi subito la notizia

«Siamo profondamente addolorati dalla tragedia che in questi giorni colpisce la Turchia e la Siria. La nostra comunità accademica è pronta a mobilitarsi per fornire il proprio contributo». Il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice annuncia così l’avvio di una raccolta fondi a favore delle popolazioni vittime del sisma: «Siamo in stretto contatto con la Console generale onoraria di Turchia in Italia Pınar Uğursal Bolognini, con la quale stiamo definendo i dettagli dell’iniziativa, in modo che possa essere il più possibile rapida e concreta. Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine salentini e pugliesi», conclude il Rettore, «a unirsi a noi per supportare questi popoli, ai quali vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà».

Le donazioni possono essere effettuate con un bonifico all’AFAD, Ministry of Interior, Disaster and Emergency Management Presidency (https://en.afad.gov.tr/); gli estremi del conto in euro sono i seguenti:

T.C. ZIRAAT BANK INC.

ANKARA PUBLIC CORPORATE BRANCH

Iban: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Bank Swift: TCZBTR2A

Beneficiario: AFAD

Causale: Earthquake Donation

Lecce, 9 febbraio 2023

