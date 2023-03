Condividi subito la notizia

All’Università del Salento è in corso una raccolta di alimenti a lunga conservazione e abbigliamento intimo nuovo, che verrà inviato nelle zone colpite dal terremoto in Turchia e Siria. La raccolta è stata organizzata in appoggio all’iniziativa di Arci Solidarietà Lecce.

«A quasi un mese dal duplice sisma dello scorso 6 febbraio, il bilancio delle vittime è altissimo e, mentre la terra continua a tremare, la situazione degli sfollati è disastrosa», ricorda la Delegata alla Mobilità internazionale, professoressa Rosita D’Amora, «Dopo aver lanciato nelle scorse settimane una campagna di raccolta fondi, il nostro Ateneo ha deciso di promuovere questo ulteriore, importante gesto di solidarietà. Grazie a chiunque vorrà contribuirvi».

Alimenti a lunga conservazione e abbigliamento intimo nuovo (uomo, donna, bambino, calze mutande, magliette intime) possono essere portati presso l’edificio “Donato Valli” (via Francesco Calasso 7, Lecce) oggi, 1 marzo 2023, fino alle ore 15, e domani, giovedì 2 marzo, dalle ore 9 alle ore 15.

Lecce, 1 marzo 2023

