Si è tenuta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la cerimonia di sottoscrizione da remoto del protocollo d’intesa tra la Gazzetta del Mezzogiorno e il Guangzhou Daily, la principale testata di Canton (Guangzhou), promosso nell’ambito del gemellaggio istituzionale siglato nel 1986 tra Bari e Canton, la più grande città costiera del sud della Cina, capoluogo della provincia del Guangdong e cuore della “Grande Baia”.

La cooperazione tra le due testate riguarda in particolare la pubblicazione di articoli e redazionali su aspetti culturali, turistici e di costume delle due città, con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini di Bari e Guangzhou il patrimonio storico, paesaggistico, culturale, artistico nonché le eccellenze in diverse settori delle proprie città per promuovere una maggiore conoscenza e comprensione reciproca favorendo allo stesso tempo gli scambi turistici ed economici.

All’incontro, che ha visto gli interventi da remoto, tra gli altri, di Valerio De Parolis, console generale d’Italia a Guangzhou, Zhan Decun, direttore generale dell’ufficio degli Affari esteri della Municipalità di Guangzhou, Jiang Yongzhong, presidente del Guangzhou Daily, hanno partecipato anche Maria Aurelia Miccolis, CEO di Editrice del Mezzogiorno (casa editrice di La Gazzetta del Mezzogiorno), Oscar Iarussi, direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno, e Vitandrea Marzano, componente dello staff del Sindaco.

A rappresentare l’amministrazione comunale di Bari Vito Leccese, Capo di Gabinetto del Sindaco, che ha colto l’occasione per ricordare i legami tra le due città.

“Il rapporto tra la Città di Bari e la Città di Guangzhou, gemellate sin dal 1986, ha origini antiche – ha dichiarato Vito Leccese -. Ha avuto inizio quando le distanze tra l’Italia e la Repubblica Popolare Cinese sembravano incolmabili ed era difficile intuirne le potenzialità, in termini di cooperazione e di scambio reciproco. I sindaci di allora furono molto lungimiranti e la Città di Bari è lieta di essere stata la prima città europea a cogliere la sfida globale della cooperazione internazionale e l’opportunità di collaborare con la capitale del Guangdong.

Un’amicizia testimoniata dalla solidarietà durante il picco dell’emergenza pandemica del 2020 e rimarcata qui, a Bari, in occasione dei 35 anni della ricorrenza del gemellaggio nel 2021, alla presenza di esponenti del Ministero del Turismo Cinese in Italia, organizzando due grandi mostre d’arte di maestri e studenti cinesi delle Accademie di Belle Arti, in Cina e in Italia, e avviando il primo corso di lingua cinese presso la scuola secondaria di primo grado San Nicola di Bari.

Occasioni straordinarie per rinnovare e consolidare i rapporti e gli scambi culturali tra le due Città e per favorire la mobilità internazionale tra studenti e docenti, dentro una cornice più ampia di collaborazione istituzionale, nella quale, con il Politecnico di Bari e la South China University of Technology, stiamo ora lavorando sulla possibilità di realizzare un Istituto Confucio a Bari.

L’accordo di gemellaggio odierno, dunque, tra le due storiche testate giornalistiche locali di Bari e Guangzhou, aggiunge un importante tassello a questo percorso di scambio, consentendo, attraverso il racconto giornalistico delle nostre culture, di coinvolgere maggiormente le cittadinanze nella conoscenza reciproca delle nostre città, aprendo alla possibilità che, terminata la pandemia, si possano favorire occasioni turistiche di viaggio e ulteriori opportunità di cooperazione istituzionale in ambito culturale e scientifico.

L’augurio è che l’anno del Coniglio, iniziato con le recenti riaperture e la ripresa dei collegamenti con la Cina, possa segnare il consolidamento delle relazioni tra Guangzhou e Bari, rafforzando la collaborazione in diversi ambiti e lavorando fianco a fianco per la realizzazione di progetti che, di certo, permetteranno di raggiungere risultati significativi”.

“Siamo molto lieti di essere giunti a questa intesa che legherà due giornali, due città, due Paesi del mondo – ha sottolineato Maria Aurelia Miccolis -. Già a novembre del 2022, in occasione del trentaseiesimo anniversario del gemellaggio tra Bari e Guanzhou, si è compiuto il primo passo di questo importante accordo: La Gazzetta del Mezzogiorno ha ospitato un’intera pagina scritta da giornalisti del “Guanzhou Daily”, raccontando ai suoi lettori pugliesi e lucani le tradizioni culinarie di questa zona della Cina. Lo stesso ha fatto il “Guanzhou Daily”, nella medesima giornata, con un lungo articolo e varie immagini sulla nostra cultura gastronomica e sui profumi e l’arte tra i vicoli di Bari Vecchia. Entrambi i siti internet dei due giornali hanno rilanciato gli articoli e abbiamo registrato tanto, tantissimo interesse. Pensare che, grazie a una pagina di giornale e a uno spazio sul sito, cittadini di due città così distanti geograficamente abbiano potuto avvicinarsi, è per noi un gran motivo di orgoglio”.

A margine dell’incontro è stato siglato il protocollo d’intesa tra il Guangzhou Daily e La Gazzetta del Mezzogiorno, che intende favorire l’opportunità di scambio di informazioni e contenuti tra le due testate (senza oneri e vincoli) e la possibilità, a discrezione di ciascun editore, di pubblicare sui rispettivi giornali (e sulle piattaforme online) contenuti editoriali che possano contribuire a diffondere la conoscenza delle rispettive culture e favorire il dialogo e l’incontro tra i rispettivi territori.

