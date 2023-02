Condividi subito la notizia

Evangelista (Fim Cisl): «Serve strategia nazionale per settore automotive»

Potenza, 24 febbraio 2023 – Stellantis ha aggiornato il calendario delle fermate produttive dello stabilimento di Melfi per carenza di componenti. La fermata, inizialmente prevista per oggi e domani, proseguirà anche lunedì 27 e martedì 28 febbraio, con la sola eccezione del terzo turno di martedì nei reparti lastratura, verniciatura e stampaggio. Per il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista «permane la carenza di componentistica a livello globale e questo, in un contesto di integrazione delle filiere, determina effetti negativi sul salario dei lavoratori. È sempre più urgente definire insieme al Governo una strategia nazionale per affrontare concretamente le grandi trasformazioni che stanno investendo il settore».

