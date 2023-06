Condividi subito la notizia

“I cuochi lucani hanno concluso ieri le loro attività di supporto alle comunità colpite dall’alluvione in Emilia – Romagna. Sin dai primi giorni di questa grave emergenza, hanno aiutato le persone, che in molti casi hanno perso tutto, assicurando pasti caldi in diverse aree colpite dall’alluvione ed operando con la professionalità e l’abnegazione di sempre. A loro ed a tutti i volontari impegnati in Emilia – Romagna va il più sincero ringraziamento della Regione Basilicata, che rinnova i sentimenti di convinta solidarietà e di vicinanza alla popolazione romagnola. Siamo certi che le città e le popolazioni colpite sapranno presto rialzarsi, facendo leva sulla propria grande capacità di far fronte alle avversità e sul doveroso aiuto delle istituzioni”. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

