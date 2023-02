Condividi subito la notizia

Domani, domenica 19 febbraio dalle 17,30 in corso Roma, dopo il partecipato ballo in maschera del “Giovedì dei Pazzi” animato dai dj di Multiradio, gli Istituti Scolastici, le maschere di carattere e i gruppi mascherati daranno vita alla sfilata carnascialesca che si concluderà in piazza Vittorio Emanuele. Ad aprire il corteo in maschera che, per questa 70^ edizione ha sempre il tema unico “Mare Nostrum”, sarà l’Associazione “Vespa Club Massafra” con le sue moto d’epoca.

Questo l’ordine di sfilata degli Istituti Scolastici: Istituto Comprensivo “Pascoli – Andria” : “Un mare… di saperi” con la collaborazione dei maestri cartapestai Associazione Crazy Events;

– Istituto Comprensivo “De Amicis – Manzoni”: “Dove l’azzurro incontra l’infinito” con la collaborazione dei maestri cartapestai dell’Associazione Crazy Events;

– Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”: “Un mare di emozioni e di talenti” con la collaborazione dei maestri cartapestai dell’Associazione Pressis Charta;

– Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “D. De Ruggieri”: “E il mare concederà a ogni uomo nuove speranze, come il sonno porta i sogni” con la collaborazione dei maestri cartapestai dell’Associazione Pressis Charta.

Le Maschere di Carattere e i Gruppi Mascherati sfileranno in questa sequenza:

1) “L’Esorcista” – Galatone Fernando – categoria maschera di carattere;

2) “Auguri Carnevale Massafrese!!” – Notaristefano Vincenzo – categoria Maschera di carattere;

3) “Gruppo Storico i Normanni Luceria” – Gruppo Storico I Normanni Luceria APS – categoria gruppo mascherato;

4) “A favor da jattanz u mel avanz, ma nu no prdim a speranz” – D’Elia Gianmanuel – categoria gruppo mascherato;

5) “In questo mare di miti, eroi e muse, ammiriamo incantati il fascino delle meduse” – Associazione Culturale “Massafra Nostra” – categoria gruppo mascherato;

6) “In the heart of the sea” – Ciaurro Giuseppe – categoria gruppo mascherato.

Questi i rimborsi/premi che saranno riconosciuti ai Gruppi Mascherati: primo classificato €. 1.800,00; 2° classificato €. 1.500,00; 3° classificato €. 1.300,00; 4° classificato €. 1.100,00. Invece per quanto riguarda le maschere di carattere: primo classificato €. 300,00; secondo classificato €. 250,00.

Sempre nella mattinata di domenica 19 febbraio, alle 11,00, in piazza Vittorio Emanuele, gli amici a quattro zampe animeranno il primo concorso a premi: “Carnevale da Cani”.

In occasione delle iniziative inserite nell’ambito della 70^ edizione del Carnevale di Massafra, la circolazione stradale subirà importanti variazioni. Tutti gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione alla preposta segnaletica.

