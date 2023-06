Condividi subito la notizia



Nei prossimi giorni, le cooperative che si stanno occupando di manutenzione e pulizia del verde urbano, si concentreranno sui rioni e le aree della città dove il 2 luglio si svolgerà la festa della Bruna. Un’attenzione particolare, per garantire pulizia e decoro a beneficio dei cittadini e dei tanti turisti che affolleranno la città nel primo weekend di luglio. È già stato ripulito il terreno di via Venezia a Villalongo, dove saranno installate le giostre, e si procederà nell’intero rione compresa via don Luigi Sturzo. Poi rione Piccianello, iniziando dalla villetta adiacente al bar Valentino, comprese le aiuole di via Cererie. Quindi discesa di San Vito, con sfalcio anche della rotatoria intersezione Statale 7 e nelle aree di largo De Gasperi, notoriamente invase nel periodo della festa. A Matera sud rione Spine Bianche: fronte via Dante fino alla rotatoria incrocio via Manzoni, aree interne, fronte via Nazionale sino alla Madonnina. Infine via Annunziatella, via XX Settembre, via Rosselli, via Moro, aree verdi del municipio e macroarea della Provincia di fianco al tribunale.

