In una conferenza stampa che avrà luogo oggi, lunedì 6 marzo 2023, alle ore 16,00, nella sala Verrastro al primo piano del Palazzo della Presidenza della Giunta regionale (via Verrastro, 6 – Potenza), il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ed il Ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati illustreranno i contenuti del Protocollo di intenti sulla semplificazione normativa che la Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi.

