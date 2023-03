Condividi subito la notizia

Domenica 19 marzo, nella ricorrenza di San Giuseppe Artigiano, Confartigianato promuove la seconda edizione della ‘Giornata della Cultura artigiana’, un evento on line che coinvolge il Sistema associativo, a partire da Confartigianato di Bergamo e di Brescia, le città Capitale Italiana della Cultura 2023, a significare il legame tra artigianato e cultura.

Dalle sedi lucane Confartigianato sono in programma collegamenti on line e una partecipazione all’evento.

L’iniziativa vuole ribadire che l’intelligenza artigiana espressa dalle piccole imprese rappresenta il punto di forza del made in Italy.

“I nostri imprenditori – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – sono contemporanei, internazionali, ma con radici lunghe nella tradizione manifatturiera del territorio. Sanno conquistare i mercati mondiali facendo leva su un saper fare irripetibile, quello artigiano, che si trova soltanto in Italia. I nostri imprenditori realizzano un modello di sviluppo economico e di coesione sociale che resiste ed è vincente perché l’attività d’impresa è spesso una tradizione di famiglia e si nutre del profondo legame con la comunità locale, si alimenta con la storia e le radici culturali del territorio di appartenenza”.

“E’ una ricorrenza molto sentita dai nostri artigiani, con origini antiche e radicate nella cultura popolare. Gli artigiani e i piccoli imprenditori – evidenzia Rosa Gentile, dirigente nazionale e materana Confartigianato – sono la cultura produttiva italiana. L’esempio di San Giuseppe ci deve dare forza per continuare a testimoniare concretamente i valori artigiani del lavoro, della solidarietà, dell’operosità che anima le nostre reti familiari, sociali, economiche diffuse in tutto il Paese. Abbiamo la responsabilità di contribuire alla rinascita del tessuto produttivo e alla coesione sociale delle nostre comunità, di costruire le condizioni di un nuovo sviluppo. Ispiriamoci quindi al nostro Patrono per continuare nell’impegno, a ‘fare bene’ il nostro lavoro e a trasmettere agli altri, e soprattutto ai giovani, competenze e passione”.

