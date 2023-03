Condividi subito la notizia

Nel Laboratorio urbano giovanile in via Giuseppe Mazzini aCorigliano d’Otranto proseguono gli appuntamenti promossi dall’Art&Lab Lu Mbroia. Sabato 25 marzo (ore 21:30 – ingresso 7 euro) Simone Perrone (voce) e Danilo Cacciatore (pianoforte) proporranno un percorso intimo, sentito ed emozionale tra le canzoni più importanti di Franco Battiato. Simone Perroneè un cantautore, musicista e compositore salentino. Nel 2018 esordisce con “In un baule di personalità multiple”, suo primo disco con il progetto Blumosso. Nel 2020 pubblica un EP di cinque brani dal titolo “Conseguenze”. Nel 2021 arriva “La vita sognata”, cortometraggio musicato e diretto, alla regia, dallo stesso Blumosso e “Di questo è d’altri amori”, un mini EP di 3 brani. Da gennaio 2023 è in tour per presentare “La Battaglia di Svevia”. Il nuovo lavoro discografico, prodotto da Luppolo Dischi, comprende nove brani in italiano e uno scritto in francese, accomunati tra loro da temi concreti e interiori. Nelle canzoni dell’album emergono scenari di vita quotidiana e la poeticizzazione degli elementi naturali come mare, cielo, terra e fiori. Simone Perrone ha pubblicato anche i romanzi “Spremuta d’arancia a mezzogiorno” (Lupo Editore, 2015) e “Schiena Cucita” (Kimerik edizioni, 2020). Dopo le sonorità mediterranee di Claudio Prima & Seme (sabato 11 marzo) e le “Serenate” di Checco Pallone (domenica 12 marzo), il Binario Sud Festival, ospitato dal Laboratorio urbano con la direzione artistica di Claudio Prima, si chiuderà con “Rythmos” del progetto Lumenea con la partecipazione di Ambrogio Sparagna (sabato 1 aprile) e con la riproposta della musica tradizionale italiana del gruppo Folkatomik (domenica 2 aprile). Prima dei concerti (dalle 20:30) sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure. Info e prenotazioni 3381200398 – lumbroia@massimodonno.it.

