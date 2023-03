Condividi subito la notizia

Sabato 11 (dalle 16 alle 21) e domenica 12 marzo (dalle 10 alle 21) alle Officine Cantelmo in viale Michele De Pietro a Lecce torna il VinylDays. La quindicesima edizione della Mostra mercato del vinile e della musica è promossa da Salento Market Street in collaborazione con Comune di Lecce, SEI Festival, Coolclub e Officine Cantelmo. Durante le due giornate sarà possibile comprare, scambiare e vendere vinili, cd, libri, poster, riviste, pezzi da collezione e gadget insieme a tutto ciò che riguarda il mondo della musica con decine di espositori provenienti da tutta Italia. Un viaggio nei generi musicali e nell’immaginario legato alla grande musica italiana ed internazionale. Sabato dalle 19 il mercatino ospiterà il Vinyl Dj Set con Max Nocco. Da sempre attivo nell’underground salentino, collezionista instancabile di vinili e dj “selezionatore”, con influenze che vanno dall’elettronica al jazz, soul, dub, rock, new wave, kraut, hip-hop, funk (esattamente quello che si può ascoltare in una sua selezione con i cari vecchi e nuovi vinili). Negli ultimi anni ha pubblicato “Rusty Trombone“, suo primo extended play in vinile per l’etichetta leccese Killed by Disco records, e i due volumi con i ritratti in musica di “Storiella bonsai” (Ergot Edizioni). Domenica pomeriggio dalle 16 alle 20 spazio al podcast live a cura di Radio Wau, webradio delle studentesse e degli studenti dell’Università del Salento. Gli speaker intervisteranno i protagonisti della rassegna, accompagnando i visitatori con un racconto di storie, foto e tantissima musica. Il Mercatino ospiterà anche lo stand del SEI Festival, ideato, prodotto e promosso da Coolclub che nel 2023 arriva alla diciassettesima edizione. Ingresso libero.

