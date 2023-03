Condividi subito la notizia

Sabato 11 e domenica 12 marzo (ore 17:30 – ingresso 8/6 euro – info e prenotazioni 3208607996 – 3207087223 – 3403129308) la rassegna Ci vuole un fiore – famiglie a teatro propone un doppio appuntamento a Guagnano e Novoli con la Compagnia Arione de Falco di Milano. La rassegna fa parte del più articolato progetto Teatri del nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BlaBlaBla con il sostegno della Regione Puglia che coinvolge le amministrazioni comunali di Trepuzzi, Campi Salentina, Novoli, Guagnano e Leverano.



Sabato 11 marzo alle 17:30 nella Biblioteca del Negroamaro e delle Terre d’Arneo diGuagnano in scena “Pelle d’oca” con Annalisa Arione e Dario de Falco (dai 4 anni). Lo spettacolo sceglie di parlare del volo coraggioso compiuto da milioni di oche selvatiche alla ricerca di un luogo dove trovare ristoro da fame e da sete e vivere finalmente in pace, un miracolo, come racconta Jacques Perrin ne “Il Popolo Migratore”, come metafora del viaggio dei tanti profughi e rifugiati che si spostano perché non possono più restare là dove si trovavano. Noi, che quel salto transcontinentale non l’abbiamo mai fatto nella realtà, cerchiamo di ricostruirne le tappe e immaginarne di nuove, perché siamo convinti che le oche, una volta arrivate, seppur stanche, spossate, malandate e imbruttite dal viaggio, portino con sé un patrimonio inestimabile fatto di cultura, ricette, esperienza, lingue, capacità di adattamento. Così, in scena, quel viaggio verso la crescita e l’indipendenza diventa anche il viaggio dell’immaginazione e della scoperta di sé e dell’altro.

Domenica 12 marzo alle 17:30 al Teatro Comunale di Novoli appuntamento con “Oggi – Fuga a quattro mani per nonna e bambino” di e con Annalisa Arione e Dario de Falco in collaborazione con Annalisa Cima con musiche di Enrico Messina (dai 5 anni). Lo spettacolo, vincitore di In-Box Verde 2021, racconta di un incontro tra generazioni lontane: Marco ha sette anni. Un giorno è così arrabbiato che scappa di casa. Lina i suoi sette anni li ha compiuti almeno dieci volte, ma anche lei è scappata. Questa è l’avventurosa e rocambolesca fuga a quattro mani di un bimbo e di un’anziana signora che senza saperlo si stanno cercando. È la storia di due generazioni lontane che si prendono per mano in una notte di luna, iniziano a camminare insieme e a riempire la memoria d’amore e giochi, il presente di divertimento e il futuro di “sono qui per te”.

Ci vuole un fiore proseguirà con gli spettacoli “Giovannin senza parole” del Teatro Crest con Nicolò Antioco Ximenes, Andrea Bettaglio, Catia Caramia, Nicolò Toschi per la regia di Andrea Bettaglio (domenica 2 aprile ore 17:30 al Teatro Comunale di Novoli) e “Papero Alfredo” di Simone Guerro e Daria Paoletta (domenica 16 aprile ore 17:30 al Teatro Comunale di Leverano). Tutti gli spettacoli saranno preceduti alle 16:30 dai laboratori a cura di BlaBlaBla.

3208607996 – 3207087223 – 3403129308

www.facebook.com/legamiteatridelnordsalento

