Il centrodestra che ha vinto le ultime competizioni elettorali lo ha fatto non guardando a quale elettorato conquistare, se moderato o estremista, ma lo ha fatto rivolgendosi a tutti i cittadini.

La politica del dover piacere a tutti i costi non paga. Così come non pagano l’immobilismo e gli slogan.

I cittadini hanno bisogno, e lo hanno dimostrato anche con le ultime elezioni nazionali e regionali, di politici che sappiano prendere decisioni anche scomode per il bene di tutti.

L’errore che è stato fatto negli ultimi anni dalla politica è quello di mascherarsi dietro la cosiddetta società civile per nascondere le proprie mancanze. Ed è un errore che il centrodestra e Fratelli d’Italia in testa non ha intenzione di ripetere.

Potenza, 1° marzo 2023

Sen. Gianni Rosa

On.le Aldo Mattia

On.le Salvatore Caiata

Avv. Giuseppe Giuzio

Dott. Augusto Toto

Dott. Piergiorgio Quarto

Avv. Tommaso Coviello

