Ad inizio gennaio avevamo sollecitato una rapida soluzione della annosa questione che riguarda la sanità convenzionata e che colpisce direttamente i cittadini.

Auspicavamo una soluzione immediata ma allo stesso tempo che ponesse le basi per una riforma del sistema sanitario incentrata sui bisogni reali dei cittadini, sulla capacità del pubblico di affrontarli e sul ruolo di supporto che il sistema privato deve avere.

Ad oggi, visto l’esito dell’incontro svoltosi in Prefettura, dove era presente un laconico capo di gabinetto, non possiamo che insistere per una rapida soluzione.

Come esponenti di Fratelli d’Italia chiediamo che il governatore assuma impegni senza temporeggiamenti, che guardino alle proposte emerse in sede prefettizia, come il recupero di risorse non utilizzate per lo smaltimento delle liste di attesa, oltre 4 milioni di euro.

È necessario inserire nel redigendo bilancio 2023, la copertura per le spese di prestazioni erogate nel 2022 e definire il budget 2023 con chiarezza, guardando anche alle innumerevoli sentenze del Tar e alla quantità di prestazioni richieste dal pubblico al privato.

Si lavori una volta per tutte al piano dei fabbisogni per pianificare il 2024.

I Lucani, le imprese interessate, il bene pubblico non possono perire per l’inattività di chi non ha la forza o la voglia di prendere decisioni.

Roma/Potenza, 16 febbraio 2023

Sen. Gianni Rosa

On.le Salvatore Caiata

On.le Aldo Mattia

Piergiorgio Quarto, Segretario regionale FdI

Giuseppe Giuzio, Segretario provinciale Potenza FdI

