“Il centrodestra vince in Lombardia con Attilio Fontana che raggiunge il 55% dei consensi e nel Lazio con Francesco Rocca al 54%. Il primo Ministro Giorgia Meloni ha dichiarato che i risultati elettorali sono chiari, convincenti nel sancire una netta vittoria del centrodestra, rafforzando l’operato dell’esecutivo. La tornata elettorale è stata caratterizzata da un’affluenza ai seggi ai minimi storici. Doveroso rivolgere gli auguri di buon lavoro ai due presidenti Fontana e Rocca. Chiamato il primo a continuare la non facile opera di risollevare una Regione come quella lombarda afflitta come del resto l’Italia intera da una crisi economica senza precedenti. Rocca invece, al suo primo mandato ha preso atto che i 10 anni di governo del centrosinistra hanno allontanato i cittadini dalla politica“. E’ quanto dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, Piergiorgio Quarto. “FDI si è confermata la prima forza con il 25,2% in Lombardia e quasi il 34% nel Lazio. Un risultato straordinario, dalle incredibili dimensioni. Bene anche la Lega con Forza Italia che sostanzialmente confermano i risultati del 2018. In leggero calo il PD, in caduta libera il Movimento Cinque Stelle, disastrose le sue percentuali. Da evidenziare inoltre che a Roma solo un elettore su tre si è recato alle urne. L’aspetto paradossale di questa situazione è che adesso il centrodestra, e FDI in particolare, si trovano a dover affrontare una crisi di crescita. Il dato confortante invece – continua Quarto – che con il forte consenso ottenuto dalle urne toccherà continuare a governare con grande tranquillità, ma soprattutto, come del resto è sempre stato con forte senso di responsabilità. Diventa grave, gravissimo rimarcare poi che quasi il 60% dei cittadini aventi diritto non abbia sentito il diritto-dovere di recarsi alle urne, aspetto fondamentale per ogni democrazia che si definisca tale. Oramai gli elettori vedono nel centrodestra – afferma Quarto – una coalizione con un progetto chiaro, credibile, gli elettori di centrodestra e di FDI in particolare sono senz’altro piu’ motivati grazie anche alla presenza di un Premier forte e capace, in grado di dare in tempi brevi risposte risolutive e qualificate alle tante problematiche che oggi affliggono il paese. L’Italia invece con questo governo e con Giorgia Meloni è tornata ad essere credibile anche a livello internazionale. In Europa ad esempio, non si accettano piu’ passivamente i diktat insensati, imposti dall’alto, privi di logica organizzativa e funzionale. Il risultato delle regionali in Lazio e Lombardia – conclude Quarto – rappresenta anche un importante segnale per le prossime elezioni regionali di primavera 2024 in Basilicata. Il messaggio è chiaro: uniti, con un programma importante e con candidati seri come quelli del centrodestra nessun traguardo può essere precluso, anzi la vittoria appare facilmente raggiungibile”.

