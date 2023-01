Condividi subito la notizia

“Nel rispetto dei ruoli di rappresentanza che i nostri parlamentari lucani sono chiamati a svolgere come essenza del loro mandato, c’è stata una sollecitazione che condivido ritenendola benevola e utile per il fine comune, che è quella afferente la pista Mattei di Pisticci”. Così il segretario regionale di Fdi, Piergiorgio Quarto. “Come ricordato dall’assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata , Donatella Merra, ma come spesso sollecitato da noi consiglieri più volte in seno ai lavori del Consiglio regionale, la questione è per tutti i cittadini lucani di assoluta importanza. In tal senso, pur riconoscendo la bontà degli interventi già finanziati per riqualificare ed adeguare la pista Mattei, è lecita la riflessione sull’esclusione ad oggi dal piano Piano Nazionale Aeroporti (PNA), redatto dall’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile). Questo sia perché riteniamo utilmente che gli sforzi finanziari profusi vadano riconosciuti – continua il consigliere regionale – sia perché crediamo che una governance efficace da parte del Consorzio industriale di Matera, possa consentire di avere un riconoscimento che per la Regione Basilicata sarebbe fondamentale. In questa ottica l’ulteriore sollecitazione al ministero competente e al governo da parte dell’assessore Merra, ispirata probabilmente anche dal dibattito politico, è comunque un valore aggiunto alla causa comune – conclude Quarto – che è assolutamente univoca da parte di tutte le parti che si sono espresse sulla vicenda”.

Hits: 2

Correlati