In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è convocata per mercoledì 8 marzo, alle ore 9.30, nell’atrio della palazzina amministrativa dell’Azienda ospedaliera ‘San Carlo’ di Potenza la conferenza stampa di presentazione della sezione ‘Per la mamma’ sviluppata all’interno del Progetto Salute Basilicata, il punto di accesso unico ai servizi sanitari della Regione Basilicata, fruibile attraverso apposita applicazione per smartphone e sito web dedicato.

Grazie al contributo fornito dai medici del dipartimento Materno-infantile dell’AOR ‘San Carlo’ di Potenza, il nuovo servizio ‘Per la mamma’ è pensato per accompagnare le donne nel mondo della gravidanza, al fine di garantire l’accesso ad informazioni chiare e dettagliate su tutte le fasi della gravidanza e permettere alle donne di entrare e muoversi agevolmente nel mondo della maternità, tra i servizi sanitari pre-parto, gravidanza, parto, e post-parto assicurati in ospedale.

Parteciperanno, l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli, il direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera, il direttore generale f.f. dell’ ASP di Potenza Luigi D’Angola, il direttore generale dell’ASM di Matera, Sabrina Pulvirenti, i direttori del Dipartimento materno-infantile di Potenza e Matera, i medici dell’ospedale di Potenza e le associazioni di volontariato di settore

