Si è svolto ieri, 15 giugno 2023, nella Sala Resta della Cittadella delle imprese di Taranto, il convegno finale del progetto “OK Open Knowledge”, promosso da Unioncamere in partnership con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e finanziato dal Programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020 del Ministero dell’Interno. La Camera di commercio di Taranto ha aderito nel 2001 all’iniziativa finalizzata a promuovere presso le istituzioni e la società civile l’utilizzo del Portale “Open Data Aziende Confiscate” e ha svolto insieme ad Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne, SiCamera e UNI – Ente italiano di normazione una serie di attività territoriali, culminate nella realizzazione di un laboratorio e nella conseguente elaborazione di un quaderno sul tema “Modelli di intervento per la costruzione di sistemi collaborativi per il supporto alle aziende confiscate”. Il quaderno, insieme al complesso dell’esperienza progettuale, è stato presentato nel corso del Convegno, introdotto dall’indirizzo di saluto del Questore di Taranto, dott. Massimo Gambino.

“Open Knowledge è un modo concreto per provare ad affrontare insieme sul territorio una tematica così complessa come quella della valorizzazione delle aziende confiscate alle mafie. Abbiamo messo a disposizione le nostre competenze ispirandoci ai tre pilastri della nostra azione pubblica: la trasparenza, la legalità, la condivisione con gli stakeholder – ha detto il Segretario generale Claudia Sanesi. Mossi particolarmente dal concetto della necessità della condivisione, abbiamo condotto questo laboratorio per provare ad individuare e proporre alcune modalità di intervento per la costruzione di sistemi collaborativi certamente tra le aziende confiscate, ma soprattutto con il coinvolgimento dell’intero sistema imprenditoriale, con le associazioni delle categorie economiche e con le Istituzioni“.

Importanti gli interventi della Dott.ssa Rosa Anna Giulitto, Vice Prefetto aggiunto – Vice Capo di Gabinetto, Coordinatrice del Nucleo di supporto ANBSC presso la Prefettura di Taranto, di cui anche l’Ente camerale fa parte, oltreché dei custodi giudiziari Dott. Gianvito Morelli, dott. Antonello Presta e della Prof.ssa Daniela Caterino, Professore ordinario di Diritto commerciale Università degli Studi di Bari – Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, i quali hanno altresì individuato possibili percorsi di miglioramento che saranno portati all’attenzione del sistema nazionale.

Sono intervenuti, con la moderazione di Alcide Bruschi, Team OK Open Knowledge della Camera di commercio di Taranto: Paolo Cortese, Responsabile Osservatori sui fattori di sviluppo, Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne, che ha presentato le analisi di approfondimento per supportare la valorizzazione e il reinserimento delle aziende confiscate sviluppate nel progetto O.K. Open Knowledge; Adarosa Ruffini, Presidente Centro Studi UNI – Ente Italiano di Normazione, la quale ha presentato i risultati del laboratorio territoriale; Giuseppe Del Medico, Responsabile progetto O.K. Open Knowledge – Unioncamere, con un’ampia panoramica nazionale sul progetto.

Nei prossimi giorni, sul canale YouTube della Camera di commercio di Taranto, sarà disponibile il video integrale dell’evento.

In allegato alcune foto del Convegno.

