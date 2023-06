Condividi subito la notizia

Ieri si è tenuta l’assemblea cittadina di Potenza in Azione, un momento di fondamentale importanza per il il partito e per il futuro del capoluogo di Regione.

“Questa assemblea rappresenta un momento significativo per tutti noi,” ha dichiarato Donatella Cutro. “Siamo qui – ha aggiunto Cutro – per costruire un futuro migliore per Potenza, un futuro basato sulla sostenibilità, sulla crescita economica e sull’inclusione sociale. Vogliamo valorizzare il nostro patrimonio culturale e creare opportunità per tutti i cittadini. Sono grata per la fiducia che mi è stata data come segretaria cittadina di Azione Potenza e mi impegno a lavorare instancabilmente per portare avanti la visione e gli obiettivi del nostro partito”.

“Contiamo – ha concluso la segretaria cittadina – troppe occasioni mancate e troppi problemi irrisolti. Potenza ha bisogno di recuperare la sua identità di città capoluogo di Regione, per questo dobbiamo ritornare a fare una Politica sana e costruttiva tra la gente e per la gente del nostro territorio“.

Durante il suo intervento la segretaria ha presentato la segreteria cittadina di Azione, che è composta da: Michele Bonelli, Vita Claps, Paola Faggella, Antonello Giurni, Antonio Inciso, Giovanna Mecca, Dino Quaratino, Antonella Rubertone, Cristiano Sampogna, Marialaura Scatamacchia.

Ai lavori dell’assemblea cittadina ha preso parte anche il segretario regionale di Azione, Donato Pessolano.

Hits: 2