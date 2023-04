Condividi subito la notizia

Chiappetta: “basta con le promesse abbiamo bisogno immediatamente del ripristino della sicurezza del molo nord”

Abbiamo richiesto un ulteriore tavolo della sicurezza portuale, ma non tollereremo più prese in giro, si affidino immediatamente i lavori per il ripristino dell’impianto antincendio e del piano carrabile del molo nord.

Siamo pronti alla mobilitazione, la primavera è un periodo cruciale per la sopravvivenza di ogni impresa di pesca, abbiamo bisogno di tranquillità, nessuno può mancare di rispetto ad una categoria che è già duramente sotto pressione.

Manuel Chiappetta Portavoce Imprese di pesca

